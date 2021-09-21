Глава МВБ: Россия и Китай распространяют дезинформацию о выводе ВС США из Афганистана

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Россия, Китай, Иран и ряд других стран распространяют среди американской и международной аудитории дезинформацию на ряд тем, в числе которых вывод войск США из Афганистана. С таким утверждением выступил во вторник министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Алехандро Майоркас.

"Россия, Иран, КНР а также другие субъекты, [предпринимающие попытки оказания] злонамеренного влияния, также продолжают распространять <...> недостоверную информацию среди международной и американской аудитории на такие темы, как расовая справедливость, <...> президентские выборы 2020 года [в США], эффективность американских вакцин от COVID-19 в сравнении с российскими и китайскими вакцинами, а также наш уход из Афганистана", - говорится в письменном вступительном слове министра, подготовленном к слушаниям в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США.

Соединенные Штаты 30 августа завершили военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране, начатую в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 14 апреля. После этого сторонники радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над афганской столицей. Позднее талибы заявили о своей полной победе в Афганистане и сформировали новое правительство.

Политические оппоненты Байдена в США подвергают критике процесс вывода сил из Афганистана и эвакуации оттуда американцев, граждан других стран и афганских беженцев. После теракта 26 августа у аэропорта Кабула, в результате которого погибли более 200 человек, в том числе 13 американских военных, ряд влиятельных республиканцев призвал к отставке или импичменту Байдена, возложив на него ответственность за допущение теракта в афганской столице.