Мадуро поздравил Россию с успешным проведением выборов в Госдуму

БОГОТА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил граждан России с успешным проведением выборов депутатов Госдумы и назвал убедительной победу "Единой России". Соответствующее заявление МИД южноамериканской республики опубликовал во вторник в Twitter.

"Президент Венесуэлы Николас Мадуро от имени венесуэльского народа поздравляет народ и правительство РФ с успешными выборами депутатов Госдумы, прошедшими с 17 по 19 сентября 2019 года. В их результате партия власти "Единая Россия" одержала убедительную победу", - говорится в заявлении.

По мнению властей Венесуэлы, "победа "Единой России" на этих выборах показывает невероятную поддержку правительства российским народом".

"Мы хотим воспользоваться этим случаем, чтобы подтвердить нашу твердую приверженность развитию стратегического альянса между Россией и Венесуэлой", - добавили в МИД.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.