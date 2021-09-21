Медведчук поздравил Медведева с уверенной и заслуженной победой "Единой России" на выборах

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в телефонном разговоре с председателем "Единой России", зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым поздравил его с победой партии на выборах и подчеркнул, что одна из целей взаимодействия между двумя политическими силами - восстановление экономического сотрудничества между странами. Об этом во вторник сообщается на сайте партии "Единая Россия".

"Виктор Медведчук поздравил Дмитрия Медведева с уверенной и заслуженной победой "Единой России" на выборах", - отмечается в сообщении.

По словам Медведчука, межпартийный политический диалог поможет нормализовать отношения между Москвой и Киевом. "Уверен, что российский и украинский народы никому не удастся поссорить, потому что нас объединяют наша общая тысячелетняя история, общие славянские корни, общая православная вера, общая культура и язык, на котором разговаривают больше половины граждан Украины, миллионы родственников, проживающих в наших странах, и наша общая Победа в Великой отечественной войне. Все это является лучшим залогом для того, что мы найдем взаимопонимание в интересах граждан наших государств", - подчеркнул Медведчук.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. После обработки 100% итоговых протоколов "Единая Россия" набрала по партийному списку 49,82%, КПРФ - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,46%, "Новые люди" - 5,32%. ЦИК планирует утвердить окончательные результаты выборов на заседании 24 сентября.