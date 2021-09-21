Глава Минздрава ФРГ призвал поддержать Гебрейесуса при избрании нового главы ВОЗ

БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан призвал поддержать кандидатуру действующего генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса при его возможном избрании на второй срок. Об этом во вторник глава Минздрава ФРГ заявил агентству Reuters.

"Мы приглашаем страны-партнеры присоединиться к нам, чтобы выдвинуть Тедроса [Аданома Гебрейесуса] на пост генерального директора [ВОЗ]", - подчеркнул Шпан.

На прошлой неделе Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Гебрейесус может быть повторно выдвинут на пост генерального директора ВОЗ. Хотя Гебрейесус официально не подтвердил своего согласия вновь баллотироваться на пятилетний срок, источники агентства, знакомые с информацией, подчеркнули, что на данный момент альтернативного претендента на должность главы ВОЗ не существует. При этом указывалось, что крайний срок выдвижения кандидатуры - 23 сентября. Процесс подачи заявок является конфиденциальным, и невозможно точно сказать, была ли уже подана заявка на Гебрейесуса.

В свою очередь, ВОЗ отказалась комментировать данную информацию. Официальное назначение нового гендиректора организации намечено на май 2022 года.