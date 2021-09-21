Глава ЕК заявила, что создание альянса AUKUS не нарушает дружеских отношений ЕС с США

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Договоренность о трехстороннем партнерстве Австралии, США и Великобритании в сфере безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов (AUKUS) не нарушает дружеских отношений Вашингтона с Евросоюзом. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью телеканалу MSNBC.

"В ситуации, когда у союзников, друзей и партнеров, возникают недопонимания, полагаю, самое важное - говорить о них, выявлять и разрешать их на ранней стадии, - указала она в ответ на вопрос о будущем отношений ЕС с США в свете заключения сделки AUKUS. - Определенно, мы остаемся друзьями, партнерами и союзниками, и мы точно знаем, за что мы вместе боремся".

"Необходимо поддерживать постоянные связи для того, чтобы вести консультации в случае возникновения тех или иных проблем, как в случае с AUKUS. И мы будем это делать в том числе на полях Генеральной Ассамблеи ООН", - указала глава Еврокомиссии.

В понедельник Урсула фон дер Ляйен, выступая в эфире телекомпании CNN, заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку подводных лодок в пользу поставок из США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. В свою очередь представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано объявил, что эта проблема будет рассмотрена на закрытой встрече глав МИД стран ЕС, которая пройдет на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых примут на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией на поставку подводных лодок на сумму в более чем 50 млрд евро, заявив, что он более не отвечает национальным интересам Австралии. В ответ Париж обвинил австралийские власти в преднамеренном обмане и отозвал своих послов в Австралии и США для консультаций.