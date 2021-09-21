Глава ФБР назвал Китай главной угроой экономической безопасности США

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Китай является главной угрозой американской экономической безопасности и интеллектуальной собственности. С таким утверждением выступил во вторник директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей на слушаниях в Конгрессе США.

"Нет другой такой страны, которая бы представляла большую угрозу нашим инновациям, экономической безопасности и нашим демократическим идеям, чем КНР", - сказал он. Рей добавил, что в настоящее время ФБР ведет "более 2 тыс. расследований, связанных с правительством КНР", по указанным темам.

Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Алехандро Майоркас добавил, что американские спецслужбы полагают, что власти Китая могут быть причастны к кражам американской интеллектуальной собственности и киберугрозам.