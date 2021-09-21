В ФБР считают, что "Аль-Каида" и ИГ все еще стремятся к осуществлению крупных атак в США

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Террористические группировки, такие как "Аль-Каида" и "Исламское государство" (ИГ, обе запрещены в РФ), все еще стремятся к осуществлению крупномасштабных террористических атак на территории США или к подстрекательству к ним своих единомышленников. Об этом заявил во вторник директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей.

"Мы продолжаем следить за потенциальными угрозами со стороны иностранных террористических организаций, таких как "Аль-Каида" и ИГ, которые никогда не прекращали выражать свое намерение осуществлять крупномасштабные атаки, подобные терактам 11 сентября 2001 года, здесь, в США", - говорится в письменном вступительном слове главы ФБР, подготовленном к слушаниям в Конгрессе США.

Рей напомнил, что в результате теракта в Кабуле в прошлом месяце погибли около 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих. "ИГ по-прежнему неустанно ведет кампанию насилия против США и наших партнеров как здесь, дома [в США], так и за рубежом. По сей день ИГ продолжает агрессивно продвигать свою питаемую ненавистью риторику и привлекать единомышленников - жестоких экстремистов, готовых совершать атаки против США и наших интересов за границей", - отметил руководитель ФБР. Он при этом уточнил, что постоянную обеспокоенность в Вашингтоне вызывает, в частности, "успешное использование ИГ социальных сетей и приложений для обмена сообщениями для привлечения" единомышленников.

По оценкам главы ФБР, "Аль-Каида" сохраняет свое желание как проводить, так и провоцировать крупномасштабные, зрелищные атаки". "Поскольку продолжающееся давление подорвало позиции некоторых представителей высшего руководства группировки, мы полагаем, что в ближайшем будущем "Аль-Каида", вероятнее всего, продолжит концентрироваться на развитии своих международных структур и поддержке небольших по масштабу <...> нападений, в том числе атак против интересов США и других стран Запада, в таких регионах, как Восточная и Западная Африка. В течение последнего года пропаганда со стороны лидеров "Аль-Каиды" продолжала быть направлена на то, чтобы побудить лиц осуществлять атаки в США и других западных странах. Мы ожидаем продолжения этих попыток", - продолжил Рей.