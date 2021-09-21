Президент Литвы заявил, что гибридная атака Белоруссии угрожает международной безопасности

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что гибридная атака, предпринятая белорусскими властями с использованием нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, якобы направляемых Минском в Европу, стала угрозой не только для стран региона, но и для всего европейского сообщества. Об этом литовский лидер заявил во вторник в выступлении на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Гибридная атака со стороны Белоруссии несет угрозу не только для Литвы, она угрожает международной безопасности", - утверждал он. Президент Литвы призвал международное сообщество солидарно ответить на этот вызов. "Мы должны сделать все возможное для того, чтобы люди не использовались как инструмент гибридной атаки", - сказал Науседа.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе считают, что миграционный кризис спровоцирован Минском, и называют это гибридной атакой на Литву. В конце мая Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Европу, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.