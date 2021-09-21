Президент Ирана призвал объявить вне закона санкции и действия, мешающие ввозу лекарств

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Все санкции и действия, препятствующие ввозу лекарств, должны быть объявлены вне закона. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси, выступая во вторник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Иран предлагает, чтобы любые санкции и действия, препятствующие поставкам медикаментов, объявлены незаконными", - сказал он.

По словам политика, "рестрикции, особенно те, что ограничивают ввоз лекарств во времена пандемии, являются преступлением против человечности".

Президент добавил, что "санкции являются новым способом войны США со всеми нациями мира". "Санкции в отношении Ирана были введены задолго до появления ядерной программы", - отметил он.

Ранее власти Ирана неоднократно заявляли, что ограничения Вашингтона в отношении Тегерана мешают стране бороться с распространением коронавируса. По утверждениям иранской стороны, санкции США препятствуют импорту в страну товаров гуманитарного назначения, в том числе продовольствия и лекарств.