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Белый дом сообщил, что США смогут работать с КНР и другими по общим проблемам

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила среди направлений работы устранение террористических и киберугроз

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут работать с Китаем и другими странами по таким общим проблемам, как борьба с терроризмом и кибербезопасность. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопросы журналистов на борту президентского самолета, возвращающегося в американскую столицу из Нью-Йорка.

"Его [Байдена] цель была изложить нашу активную повестку по крупным вопросам, над которыми мы можем работать вместе, в том числе с Китаем. Это климат, устранение киберугроз, устранение террористических угроз по всему миру", - отметила Псаки, комментируя первое выступление президента США Джо Байдена в этой должности на общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.

 

Теги
СШАКитайБайден, ДжоПсаки, Джен
Генассамблея ООН
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