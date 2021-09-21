Белый дом сообщил, что США и Франция завершают подготовку беседы Байдена и Макрона

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. США и Франция заканчивают подготовку к телефонной беседе президентов этих стран Джо Байдена и Эмманюэля Макрона. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Она состоится скоро, мы поддерживаем контакт с командой Макрона, чтобы окончательно согласовать детали графика для этого. Президент [США] ждет с нетерпением беседы с ним [с Макроном], чтобы подтвердить нашу приверженность партнерству", - сказала она.

Об организации телефонных переговоров Байдена и Макрона стало известно в свете недовольства Парижа объявлением о создании Австралией, Великобританией и США нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых поступят на вооружение в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Францией, где это решение уже назвали ударом в спину.