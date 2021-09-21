Зеленский планирует обсудить с генсеком ООН участие организации в "Крымской платформе"

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США и участия в сессии Генассамблеи ООН намерен обсудить с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем увеличение поддержки формата "Крымская платформа", инициированного Киевом для продвижения своих притязаний на полуостров. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров во время общения с представителями СМИ в Нью-Йорке.

"На "Крымской платформе" были представители от ЕС, от НАТО, а представителя от ООН не было. "Крымская платформа" и ее итоговая декларация основаны на резолюциях ООН. Говорить [Зеленский и Гутерриш] будут о том, как усилить сейчас роль ООН в поддержке территориальной целостности Украины, в частности поддержке именно "Крымской платформы", - приводит слова Никифорова пресс-служба офиса Зеленского.

Пресс-секретарь сообщил, что в Нью-Йорке состоится встреча Зеленского с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, они обсудят энергетические вопросы. "Это "Северный поток - 2", интеграция европейской и украинской электрических сетей, это, наконец, переход затем на зеленую энергетику, а также вопросы либерализации грузовых перевозок", - уточнил он.

В повестке дня украинского лидера, по словам Никифорова, также встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Надо завершить подготовку и подписать соглашение о зоне свободной торговли между Турцией и Украиной. Это значительно усилит товарооборот между странами. Также это военное сотрудничество в области военно-морского флота. В частности, возможно, обсудят поставки сжиженного газа из стран Ближнего Востока при турецком посредничестве", - рассказал пресс-секретарь.

Помимо этих переговоров, Зеленский встретится с представителями бизнес-кругов и потенциальными инвесторами, среди которых руководство местного штаба компании Microsoft.

"Крымская платформа"

23 августа в Киеве состоялся форум так называемой Крымской платформы, которая, согласно принятой декларации, призвана стать площадкой "для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины". Создание "Крымской платформы" инициировал Зеленский. Эту идею он озвучил в сентябре 2020 года, выступая на Генассамблее ООН. Согласие приехать выразили представители 46 стран и международных организаций. Большинство европейских государств направили в Киев глав МИД или министров обороны.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.