Эрдоган сообщил, что Турция может ратифицировать в октябре Парижское соглашение по климату

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Турция в октябре рассмотрит возможность ратификации Парижского соглашения по климату. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"В следующем месяце на рассмотрение парламента поступит законопроект об утверждении Парижского соглашения. Он будет включать декларативные обязательства Анкары в соответствии с конструктивными шагами в экологической сфере", - подчеркнул он.

По словам Эрдогана, Турция никогда "не оставалась безучастной ни к одной проблеме, кризису или призыву". "Наша страна готова предпринять должное в вопросе климатических изменений и защиты окружающей среды, - добавил он. - Наибольшую нагрузку в вопросах борьбы с изменениями климата должны нести те, кто нещадней всего вредил окружающей среде и уничтожал природные ресурсы".

В 2015 году в рамках ООН было принято Парижское соглашение по климату, в котором провозглашена цель сократить выбросы парниковых газов и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса. В ноябре этого года Великобритания примет 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая пройдет в Глазго.