Глава ФБР заявил, что число дел о внутреннем терроризме в США увеличилось более чем вдвое

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Число открытых Федеральным бюро расследований (ФБР) США дел, связанных с внутренним терроризмом, увеличилось с весны 2020 года более чем в два раза. Об этом заявил во вторник директор бюро Кристофер Рей.

"Мы продолжаем видеть лиц, которые подверглись радикализации джихадистскими идеологиями, которые пропагандируют иностранные террористические организации <...>. Но мы также противостоим действующим самостоятельно <...> экстремистам внутри страны, которые были радикализованы из-за личного недовольства, связанного с [различными] причинами, начиная от расовых и этнических предубеждений и заканчивая антиправительственными настроениями <...> и теориями заговора", - сказал Рей на слушаниях в Конгрессе США.

По его словам, сейчас угроза отличается от той, что была 20 лет назад, и, скорее всего, ситуация и дальше продолжит меняться. "Мы должны адаптироваться <...>. Именно поэтому за последние 1,5 года ФБР вкладывало еще больше ресурсов в наши расследования, связанные с внутренним терроризмом. С весны 2020 года <...> мы более чем в два раза увеличили число [расследуемых] дел, связанных с внутренним терроризмом: с тысячи до примерно 2,7 тыс. расследований", - добавил руководитель ФБР.

В июне администрация США обнародовала Национальную стратегию борьбы с внутренним терроризмом. В этом документе, помимо прочего, утверждается, что внутренний терроризм, подпитываемый, в частности, идеями превосходства белой расы, на сегодняшний день представляет собой наибольшую угрозу для Соединенных Штатов.