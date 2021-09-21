Зеленский заявил главе ЕК о готовности к консультациям по "Северному потоку - 2"

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США с целью участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел встречу с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которой заявил о готовности к консультациям по энергетической безопасности в контексте ситуации вокруг "Северного потока - 2".

"Президент отметил, что Украина готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций по "Северному потоку - 2", а также другим вопросам, связанным с монополизацией Россией газового рынка Европы", - приводит слова Зеленского во вторник пресс-служба его офиса.

По данным офиса, во время встречи собеседники уделили особое внимание вопросам энергетической безопасности в Европе. Глава украинского государства утверждал, что "проект "Северный поток - 2" является прежде всего вызовом для европейского региона".

Украинский лидер и глава ЕК также скоординировали позиции в контексте подготовки к 23-му саммиту Украины и ЕС, проведение которого запланировано на 12 октября в Киеве. "Глава государства подчеркнул, что признание европейской перспективы и дальнейшая интеграция экономики Украины во внутренний рынок ЕС - среди ключевых приоритетов нашего государства", - сообщили в пресс-службе офиса.

О "Северном потоке -2"

"Северный поток - 2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Как сообщил ранее "Газпром", строительство газопровода было завершено 10 сентября. Ожидается, что далее будут проведены пусконаладочные работы. По данным "Газпрома", по "Северному потоку - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.

США и Германия 21 июля достигли соглашения по "Северному потоку - 2". Вашингтон признал, что санкции не остановят реализацию проекта, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе и агрессии в отношении Украины, заявили в Госдепартаменте. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и Москва никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.

21 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина инициирует консультации с Еврокомиссией по вопросу газопровода "Северный поток - 2" в соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации с ЕС.