Столтенберг намерен провести переговоры с Лавровым на полях ГА ООН

БРЮССЕЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет участие в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, на полях которой планирует провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом говорится в заявлении альянса, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Находясь в Нью-Йорке, Столтенберг встретится с генсеком ООН Антониу Гутерришем, а также с лидерами и официальными лицами стран - союзниц по НАТО, - отмечается в документе. - Он также встретится с лидерами других стран, в том числе с премьер-министром Австралии, президентом Колумбии, президентом Ганы, президентом Украины, министром иностранных дел России".

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН открылась во вторник в штаб-квартире организации в Нью-Йорке и продлится до 27 сентября. Как ожидается, выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова состоится 25 сентября.