Байден и премьер Австралии обсудили важность взаимодействия с союзниками

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в ходе двусторонней встречи, проходившей во вторник в Нью-Йорке на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обсудили, помимо прочего, важность совместной работы с союзниками и партнерами в целях "защиты от угроз основанному на правилах международному порядку".

"Лидеры подтвердили свою приверженность свободе и открытости регионов Индийского и Тихого океанов на основе общих ценностей и взаимных интересов, а также согласились с важностью работы с союзниками и партнерами в мире, в том числе через исторические партнерства и организации, а также новые формы [сотрудничества], в целях защиты от угроз основанному на правилах международному порядку", - говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи.

"Они обсудили критически важную роль европейских союзников и партнеров, в том числе НАТО и ЕС, в регионах Индийского и Тихого океанов, а также пути углубления этого сотрудничества и совместной работы", - отмечается в сообщении.

Австралия, Великобритания и США на прошлой неделе объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых поступят на вооружение в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Францией, где это решение уже назвали ударом в спину. В КНР предупредили, что создание AUKUS усугубит гонку вооружений, и призвали участников альянса отказаться от ментальности эпохи холодной войны и узколобых геополитических концепций.

На фоне сделки по подлодкам Париж объявил о немедленном отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии. Действия Великобритании французская сторона охарактеризовала как "проявление оппортунизма".