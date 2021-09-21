Генсек ООН обсудил с президентом Молдавии приднестровское урегулирование

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Молдавии Майя Санду провели во вторник встречу на полях Генеральной Ассамблеи. Как информировали в офисе генсекретаря, обсуждался процесс приднестровского урегулирования.

"Генеральный секретарь ООН и президент Молдавии обменялись мнениями по развитию ситуации в республике и в регионе, - отметили во всемирной организации. - Генеральный секретарь подчеркнул поддержку ООН усилий Молдавии в области реформ и активной реализации целей устойчивого развития. Антониу Гутерриш подтвердил поддержку со стороны ООН организованного ОБСЕ процесса урегулирования по Приднестровью [в формате] "пять плюс два".

Санду выступит на Генассамблее ООН 22 сентября.

Формат "пять плюс два" включает Молдавию и Приднестровье как стороны конфликта, Россию и Украину как гарантов и посредников, ОБСЕ выступает в качестве посредника, а США и ЕС являются наблюдателями.