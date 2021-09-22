СМИ: суд над россиянином по делу о стрельбе на Елисейских Полях назначен на 26 октября

ПАРИЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Исправительный суд Парижа принял во вторник решение назначить на 26 октября рассмотрение по существу дела 32-летнего россиянина, подозреваемого в том, что он стрелял из пневматического оружия по прохожим на Елисейских Полях - центральном проспекте французской столицы. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Согласно ее данным, судьи также приняли решение провести в период до заседания суда психиатрическую экспертизу обвиняемого. На допросе он жаловался на то, что сильно переутомился, возглавляя принадлежащую ему фирму.

Россиянин был задержан парижскими полицейскими вечером 19 сентября. Полиция до этого получила ряд жалоб от людей, пострадавших от свинцовых пуль, выпущенных из пневматической винтовки. Одному из них была сделана операция по извлечению пули из ноги. Всего, по различным данным, пострадали от трех до шести человек. О том, в каком доме проживает стрелявший, полиция узнала от человека, который стал свидетелем обстрела человека, ехавшего на электросамокате. К операции были привлечены большие силы, так как стражи порядка опасались, что речь идет о попытке теракта.

Россиянин был схвачен полицейскими в момент, когда он, поняв, что за ним пришли, пытался по черной лестнице скрыться из помещения, в котором он проживал. Весьма дорогостоящая квартира находится на авеню Георга Пятого рядом с Елисейскими Полями.

По сведениям газеты "Паризьен", на допросе россиянин заявил, что в Париже он "тренировался стрелять по голубям, чтобы стать профессиональным спортивным стрелком". Пневматическая винтовка, снимок которой, сделанный полицией, показал телеканал Бэ-эф-эм, выкрашена в золотистый цвет и снабжена оптическим прицелом. По данным канала, такая пневматика во многих странах находится в свободной продаже.

В день задержания россиянин был отпущен полицией из-за неправильно оформленного протокола. Однако его вновь задержали и взяли под стражу на следующий день. Дело курирует отделение управления территориальной безопасности.