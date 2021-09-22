Министр обороны Украины рассказал, на что пойдут дополнительные военные расходы

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал, что выделенные президентом Владимиром Зеленским дополнительные военные расходы в бюджете на 2022 год будут использованы на развитие ракетных вооружений, строительство корветов для ВМС и разработку нового оружия. Соответствующее заявление министра обороны опубликовано во вторник на сайте ведомства.

"Эта инициатива президента Украины - верховного главнокомандующего даст возможность воплотить в жизнь важные долгосрочные программы в сфере обороны. Среди прочего Минобороны получит финансирование для развития ракетного вооружения, Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и новых научных и опытно-конструкторских работ в сфере высоких технологий", - заявил Таран.

Он пообещал, что для нужд ВМС за счет дополнительных выделенных средств украинское военное ведомство продолжит программу строительства кораблей класса "корвет", обеспечит поставки в войска противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", активизирует работу над разработкой ракетного комплекса корабельного базирования. Кроме того, украинское Минобороны продолжит модернизацию флагмана ВМС страны - фрегата "Гетман Сагайдачный".

В 2022 году министерство обороны получит возможность вести работу над созданием украинского ракетного щита, добавил Таран. Он уточнил, что прежде всего речь идет о возобновлении работы над оперативно-тактическим комплексом "Сапсан". К началу 2022 года украинское военное ведомство рассчитывает завершить работу над созданием высокоточной ракеты "Ольха" с улучшенными характеристиками для модернизированных систем залпового огня "Смерч", продолжил министр.

Украинское Минобороны планирует принять на вооружение новый реактивный снаряд "Тайфун-1" для реактивной системы залпового огня "Верба" и довести до готовности реактивную систему залпового огня проекта "Ураган" с использованием боеприпаса "Тайфун-2". "Будет увеличено финансирование научных и опытно-конструкторских разработок в сфере высоких технологий, к которым будут привлечены научно-технические центры Национальной академии наук Украины и предприятия Государственного космического агентства Украины", - утверждает министр обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), касающееся военного бюджета на 2022 год. В минувшую пятницу секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что принято решение об увеличении объема финансирования сектора безопасности и обороны по сравнению с 2021 годом - с 5,93% до 5,95% ВВП. Оно должно составлять 319,4 млрд гривен (около $12 млрд). В мае этого года Совбез Украины принял решение, которое предусматривает увеличение военных расходов в бюджете страны в 2022, 2023 и 2024 годах.