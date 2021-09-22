Байден заявил, что с нетерпением ждет поездки в Глазго в ноябре на саммит по климату

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден с нетерпением ждет поездки в ноябре в Глазго на многостороннее совещание, посвященное борьбе с изменением климата на планете. Американский лидер заявил об этом во вторник на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, которая состоялась в Белом доме.

"Ранее сегодня [во вторник] я выступил на Генеральной Ассамблее ООН [в Нью-Йорке]. И я ясно дал понять, что климат должен быть центральной сферой действий для всех нас. Предстоит прием Соединенным Королевством COP-26 (26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата), посещения которой в ноябре в Глазго я действительно с нетерпением жду, господин премьер-министр", - сказал Байден.

"Хорошо! Вы нам там нужны", - ответил ему глава британского правительства.