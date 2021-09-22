Президент Румынии: мировой порядок, основанный на правилах, необходим для безопасности

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Мировой порядок, основанный на правилах, необходим для обеспечения международной безопасности. Об этом заявил в среду, выступая на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, президент Румынии Клаус Йоханнис.

"Румыния твердо верит, что демократические ценности и мировой порядок, основанный на правилах, в центре которых находится ООН, являются фундаментальными для построения более безопасного и лучшего будущего", - сказал он.

Йоханнис подчеркнул, что "замороженные конфликты по соседству с Румынией продолжают угрожать безопасности Европы". "Румыния поддерживает прочное мирное урегулирование этих конфликтов путем политических переговоров в рамках предназначенных для этого форматов", - сказал он.

Румынский президент подчеркнул важность защиты прав человека и призвал государства - члены ООН "обеспечить, чтобы связанные с COVID-19 ограничения не усугубляли нарушения этих прав".

Общеполитическая дискуссия с участием глав государств, правительств и министров - неделя высокого уровня Генассамблеи ООН - открылась во вторник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Заседания проходят в гибридном формате из-за пандемии: некоторые страны представят видеозаписи выступлений. В штаб-квартире организации продолжают действовать санитарные ограничения на количество людей в делегации, доступ к залу Генассамблеи для СМИ закрыт.