Глава МИД Британии призовет РФ и Китай к согласованному подходу в отношении Афганистана

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Соединенного Королевства Элизабет Трасс намерена призвать Россию и Китай выработать скоординированный международный подход по ситуации в Афганистане вместе с коллегами по Совету Безопасности (СБ) ООН. Согласно распространенному коммюнике британского МИД, глава британского Форин оффиса собирается затронуть тему неспокойных регионов на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду.

"Если мы хотим избежать ситуации, при которой Афганистан превратится в рай для глобального террора, международное сообщество, включая Россию и Китай, должно действовать как единое целое в своем взаимодействии с "Талибаном" (запрещенное в РФ радикальное движение)", - приводит слова Трасс канцелярия внешнеполитического ведомства.

Согласно документу, глава Форин оффиса собирается обсудить со своими коллегами из Китая, России, США и Франции - постоянными членами СБ ООН - важность роли этого органа в поддержании международного мира и безопасности на фоне продолжающихся конфликтов в нестабильных регионах, таких как Мьянма, Йемен и эфиопский штат Тыграй.

"У постоянных членов Совета Безопасности ООН есть четкие общие интересы в поддержании стабильности в неспокойных регионах, по предотвращению терроризма и обеспечению безопасности наших граждан", - подчеркнула Трасс.

Глава МИД Великобритании добавила, что ждет от общей внешней политики постоянных членов Совета Безопасности "практической ориентированности и направленности на укрепление системы экономического и дипломатического партнерства, подкрепленного прочными связями в сфере безопасности".