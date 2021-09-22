Байден и Джонсон обсудили Афганистан и обстановку Индо-Тихоокеанском регионе

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили во вторник на встрече в Вашингтоне взаимодействие по Афганистану и обстановку в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник пресс-службой Белого дома.

"Президент Байден и премьер-министр Джонсон рассмотрели наше сотрудничество по общим глобальным вызовам, включая достижение консенсуса по действиям с целью преодоления климатического кризиса, укрепление мировой системы здравоохранения, поддержку демократии и прав человека, а также обеспечение более инклюзивного экономического будущего для всех стран", - говорится в документе. "Лидеры также обсудили нашу текущую работу по Афганистану, а также развитие событий в Индо-Тихоокеанском регионе и важнейшую роль европейских союзников и партнеров, в том числе по НАТО и ЕС, в нем", - отмечается в заявлении.

Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности, сосредоточенного на Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых поступят на вооружение в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.