Гутерриш и Анастасиадис обсудили кипрское урегулирование накануне трехсторонней встречи

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Республики Кипр Никос Анастасиадис встретились вечером во вторник на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с целью подготовить почву для новой трехсторонней встречи по кипрскому урегулированию, намеченной на 27 сентября. Об этом лидер греков-киприотов сообщил в Twitter.

Анастасиадис написал, что изложил генсеку ООН позицию греко-кипрской стороны "для начала творческого диалога по кипрскому вопросу, основанного на решениях СБ ООН". Гутерриш же, по его словам, предложил "идеи, способствующие возобновлению процесса" переговоров между сторонами с целью поиска путей решения проблемы разделенного острова.

"Эти вопросы будут подняты на неформальной трехсторонней встрече 27 сентября", - информировал Анастасиадис.

В понедельник греко-кипрский лидер заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке, что не испытывает большого оптимизма перед трехсторонней встречей с участием генсека ООН и лидеров двух общин Кипра из-за позиций Турции и турко-кипрских властей. Причиной отсутствия больших надежд Анастасиадис назвал заявления президента Турции Тайипа Эрдогана, главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, а также лидера турок-киприотов Эрсина Татара, которые настаивают на том, чтобы кипрское урегулирование строилось на признании суверенного равенства сторон, то есть на признании существования на острове двух раздельных государств. Несмотря на то что такой подход противоречит прописанным в резолюциях СБ ООН положениям о том, что на Кипре должна быть сформирована двухзональная и двухобщинная федерация, Турция и турко-кипрская сторона выдвигают это требование в качестве условия для начала межобщинного диалога. Анастасиадис назвал такой подход "черной меткой" в мирном процессе.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК), признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать кипрскую проблему пока не привели к позитивному результату.