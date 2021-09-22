МИД Израиля обвинил президента Ирана во "лжи и цинизме" после его выступления в ООН

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 сентября. /ТАСС/. Речь президента Ирана Эбрахима Раиси во вторник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была наполнена "ложью и цинизмом". Такое утверждение содержится в комментарии министерства иностранных дел Израиля, распространенном в среду пресс-службой МИД.

"Раиси продолжает вводить в заблуждение международное сообщество своей речью [на ГА ООН], наполненной ложью и цинизмом. Международное сообщество должно осудить иранский режим и предотвратить любую возможность попадания ядерного оружия в руки этих экстремистов", - распространила текст заявления пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства. "Иранский режим аятолл представляет собой прямую и непосредственную угрозу Ближнему Востоку и глобальному миру", - продолжили в МИД Израиля, отметив, что "новое правительство Ирана во главе с Раиси является экстремистским лицом этого режима, который более 40 лет причиняет вред иранским гражданам, поощряет и финансирует терроризм и дестабилизирует весь Ближний Восток".

Во вторник Раиси, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Тегеран рассчитывает, что переговорный процесс по ядерной сделке приведет к снятию санкций с Ирана. Он указал, что "ядерное оружие не имеет места в оборонительной доктрине Тегерана". В тот же день официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что переговоры по восстановлению в полной мере действия ядерной сделки возобновятся в Вене в течение нескольких недель

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере, а также возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня.