СМИ: многостороннюю встречу на полях ГА ООН с участием США и Франции отменили

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Планировавшаяся на среду на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встреча с участием лидеров США, Франции, Германии и Великобритании отменена из-за возникших проблем с графиком мероприятий на ГА. Об этом со ссылкой на заявление представителей американского внешнеполитического ведомства сообщила во вторник вечером газета The Hill.

"Думаю, [сложности] с графиком мероприятий помешали [проведению] этой встречи на министерском уровне, - приводит издание слова неназванного представителя Госдепартамента. - Но [лидеры] этих стран встретятся друг с другом в [ходе мероприятий] в иных форматах".

Указанный представитель, отметила газета, не уточнил, была ли отмена этой встречи как-то связана с обострением отношений между США, Великобританией и Францией из-за соглашения по субмаринам между Вашингтоном, Лондоном и Канберрой. Госдепартамент пока не ответил на соответствующий запрос издания.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых примет на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, заявив, что он более не отвечает национальным интересам Австралии. В ответ Париж обвинил австралийские власти в преднамеренном обмане и отозвал своих послов в Австралии и США для консультаций.