Премьер Австралии: отказ от сделки с Францией не повлияет на торговые переговоры с ЕС

СИДНЕЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выразил уверенность в том, что разрыв Канберрой контракта на строительство подводных лодок, заключенного с Францией в 2016 году, не повлияет на ход переговоров о свободной торговле с Евросоюзом (ЕС). Об этом глава правительства сообщил в среду, выступая на онлайн-брифинге.

"Прогресса в заключении соглашения о свободной торговле с ЕС добиться непросто, это сложные переговоры, <…> которые требуют терпения. На их график события прошлой недели [разрыв соглашения о строительстве подводных лодок с Францией] не повлияли. Мы продолжим эту работу <…>, потому что улучшенное торговое соглашение между нами и Европейским союзом важно для обеих сторон. Европейские лидеры полны энтузиазма для того, чтобы решить этот вопрос", - сказал Моррисон.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках этого партнерства австралийская сторона, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных субмарин по американским технологиям, а также переоснастить свои вооруженные силы крылатыми ракетами производства США. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем, где это решение уже назвали ударом в спину. После одностороннего разрыва соглашения, заключенного в 2016 году, Франция объявила о немедленном отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии, а позднее заявила, что будет защищать свои интересы в ходе обсуждения торгового соглашения между Австралией и ЕС.