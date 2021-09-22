В США Палата представителей одобрила выплаты госслужащим с "гаванским синдромом"

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Члены Палаты представителей Конгресса США во вторник единогласно одобрили законопроект о выделении финансовой помощи сотрудникам Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и Госдепартамента, у которых якобы был выявлен так называемый гаванский синдром. Об этом сообщается на сайте нижней палаты американского законодательного органа.

Указанный законопроект был единогласно принят в июне текущего года Сенатом Конгресса США. Закон вступит в силу после подписания президентом США Джо Байденом.

Данная законодательная инициатива предусматривает "выплату средств" ЦРУ и Госдепартаментом сотрудникам, которые при исполнении обязанностей получили "повреждения головного мозга", связанные с указанным синдромом. О какой именно сумме идет речь, в тексте документа не уточняется.

По сведениям американской газеты Politico, американские госслужащие, которые заявляли, что у них имеются проблемы со здоровьем, связанные с данным синдромом, нередко сталкивались с "бюрократическими трудностями", когда пытались получить финансовую помощь от властей США. Как отмечает издание, данные лица, в частности, страдают от сильных головных болей, у некоторых из них якобы были выявлены повреждения мозга. По оценкам издания, сейчас в США насчитывается около 200 человек с "гаванским синдромом".

В конце июля Байден, выступая перед сотрудниками аппарата директора Национальной разведки США, подчеркнул, что американские власти ищут причину возникновения синдрома у американских госслужащих. В США СМИ и официальные лица обычно называют причиной этих нарушений некие "акустические атаки" или воздействие с помощью "направленной энергии".

"Акустические атаки"

Предыдущая вашингтонская администрация утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 дипломатов США. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года США в свете произошедшего отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек численность ее дипломатической миссии в Вашингтоне.

Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.

В последующие годы появились сообщения о том, что данному воздействию подвергались госслужащие США в ряде других стран. У некоторых из этих людей был выявлены симптомы, которые в США называют "гаванским синдромом". Ранее на этой неделе телеканал Си-эн-эн информировал со ссылкой на источники, что один сотрудник ЦРУ во время недавней поездки в Индию сообщил о симптомах, похожих на "гаванский синдром".

Директор ЦРУ США Уильям Бернс признал в интервью американскому Национальному общественному радио 22 июля, что причина недомоганий, названных "гаванским синдромом", не установлена. При этом он утверждал, что не исключает причастности России к предположительно имевшим место атакам на сотрудников разведки и госслужащих США.