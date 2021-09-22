Зеленский передал Гутерришу список почти 450 украинцев, якобы удерживаемых в Донбассе и РФ

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу список почти 450 украинцев, якобы удерживаемых в Донбассе и РФ, и попросил содействия в их освобождении. Об этом в среду сообщил офис главы государства.

"Президент передал генеральному секретарю ООН список почти 450 украинцев, удерживаемых на неподконтрольных территориях и в России. Он попросил Антониу Гутерриша содействовать в освобождении заключенных", - отмечается в сообщении.

Глава государства поблагодарил собеседника за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ознакомил его с актуальной ситуацией с безопасностью в Донбассе, добавили в президентском офисе. Гутерриш и Зеленский провели встречу на полях недели высокого уровня сессии ГА ООН.

Президент Украины посетил США в начале сентября с рабочим визитом. Тогда он провел переговоры с американским лидером Джо Байденом и попросил Вашингтон помочь в розыске и освобождении украинских граждан, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и в Крыму. Зеленский, в частности, обратился к Байдену с вопросом о том, "какую помощь могут оказать США" в этом контексте.

Вопрос обмена лицами, удерживаемыми сторонами конфликта в Донбассе, является одним из основных пунктов минских соглашений. Согласно документу, обмен необходимо провести по формуле "всех на всех". Приверженность данному принципу обмена была подтверждена на состоявшемся в начале декабря 2019 года в Париже саммите в нормандском формате (Франция, Германия, Россия и Украина), после которого 29 декабря состоялся первый за два года масштабный обмен пленными между Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народными республиками и Украиной: республики Донбасса передали 76 человек, Киев вернул 124. Еще один обмен между Киевом и республиками Донбасса прошел 16 апреля 2020 года, в ходе него Киев передал ДНР и ЛНР 14 человек и получил 20.

Однако задача обменять "всех на всех" по-прежнему остается нерешенной. Представители ДНР и ЛНР заявляют, что украинская сторона блокирует процесс взаимного освобождения удерживаемых, отказываясь выполнять обязательства по "юридической очистке" уже освобожденных.