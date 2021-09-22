В Грузии на предвыборных дебатах два сторонника оппозиции получили ножевые ранения

ТБИЛИСИ, 22 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали мужчину, который нанес ножевые ранения двум сторонникам оппозиционной партии "Единое национальное движение" во время предвыборной встречи в селе Гантиади Дманисского района на юго-востоке страны в рамках кампании по выборам местных органов власти. Об этом в среду сообщили в пресс-службе МВД.

"Следствием установлено, что обвиняемый Д. Д. 21 сентября текущего года в селе Гантиади Дманисского муниципалитета в ходе словесного и физического противостояния на предвыборной встрече ножом в область лица ранил сторонников партии "Единое национальное движение" - 1976 года рождения М. О. и 1983 года рождения Ш. С.", - говорится в сообщении.

По данным МВД, в ходе драки пострадали и другие люди. "В интенсивном режиме продолжаются следственные и оперативные мероприятия для установления всех лиц, участвовавших в инциденте, с целью привлечения их к ответственности", - добавили в силовом ведомстве.

Грузинский телеканал Mtavari Arkhi утверждает, что задержанный является сыном кандидата в мажоритарные депутаты Дманисского района от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Михаила Дауташвили. Оппозиция возлагает всю ответственность за случившееся на власть. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком от трех до шести лет.

Выборы в местные органы власти в Грузии назначены на 2 октября. За должность мэра Тбилиси поборются 16 кандидатов. Фаворитами гонки считаются действующий глава города Каха Каладзе от правящей партии, депутат, председатель "Единого национального движения" Ника Мелия и экс-премьер Грузии, глава партии "За Грузию" Георгий Гахария.