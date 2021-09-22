Талибы не допустят в ряды силовиков лиц, уличенных в коррупции и аморальном поведении

ТЕГЕРАН, 22 сентября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" (запрещено в РФ) распорядилось не допускать в ряды сотрудников афганских силовых ведомств лиц, причастных к коррупции, а также уличенных в аморальном поведении. Об этом в среду сообщило агентство Pajhwok.

По его сведениям, служить в указанных ведомствах не разрешается тем, кто "причастен к коррупции, совершению аморальных действий или актов вражды".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы объявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.

15 сентября Кари Фасихуддин, назначенный талибами главой Генштаба, заявил о том, что "Талибан" рассматривает возможность создания в Афганистане в ближайшем будущем регулярной армии.