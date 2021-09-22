На саммите по пандемии с Байденом будут восемь глав государств и международных организаций

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере шесть глав государств и международных организаций, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус будут участвовать в организованном президентом США Джо Байденом в среду онлайн-саммите по вопросам борьбы с пандемией. Об этом сообщила на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель администрации США высокого ранга.

По ее словам, на саммите будет всего четыре сессии, и на первой из них будет председательствовать сам Байден. "На этой сессии будет председательствовать президент, и ее будет модерировать постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. На ней будут генсек ООН [Антониу Гутерриш], директор ВОЗ Тедрос [Аданом Гебрейесус], еще по меньшей мере шесть глав государств и других международных организаций", - сказала ведущая брифинга, не уточнив, о ком еще идет речь.

На других сессиях, где будут председательствовать глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, вице-президент США Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен, по ее словам, будут также присутствовать представители правительств стран мира, различных фондов, неправительственных организаций, филантропы и эксперты в области здравоохранения. "Виртуальный саммит будет длиться почти 4 часа, на нем будут страны со всего мира, и у нас около 100 стран, около 100 организаций из числа международных институтов, частного сектора, а также неправительственных организаций", - пояснила представитель администрации США. Она не стала уточнять в ответ на соответствующий вопрос, каких именно высокопоставленных лиц стоит ожидать на саммите.

Призыв делиться вакцинациями

Вашингтонская администрация на онлайн-саммите по борьбе с пандемией, запланированном на среду, выступит с призывом к другим государствам и организациям более активно делиться вакцинами от коронавируса с нуждающимися в такой помощи странами.

Представителю администрации был задан вопрос о том, намерен ли Вашингтон представить список целей в сфере распространения вакцин от коронавируса в мире, которые американская сторона предлагает достичь, а также опубликовать данные о потребностях различных государств в помощи. "Во-первых, президент будет председательствовать на первой сессии и выступит с заявлениями на эту тему, - ответила она. - Во-вторых, после мероприятия мы представим список целей, включая запросы".

На брифинге уточнили, что администрация опубликует данные о запросах отдельных стран о предоставлении вакцины, которые относятся "не только к правительствам, но и к международным институтам и частному сектору". Сотрудница администрации отметила, что США ожидают по итогам саммита "активизации работы" с международными организациями в сфере борьбы с пандемией.

Сотрудница подтвердила, что США, в частности, намерены призвать международное сообщество обеспечить вакцинацию от коронавируса не менее 70% мирового населения к следующему сентябрю. "Об этой цели точно будет идти речь завтра (в среду - прим. ТАСС). Ее обсуждало мировое сообщество, в том числе, к примеру, Всемирная организация здравоохранения. Эта цель, к который мы стремимся. Мы призываем все страны достичь ее. Это амбициозная, но очень важная цель", - отметила она.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о том, что президент РФ Владимир Путин не планирует участвовать в организованном Байденом онлайн-саммите по пандемии. "Уровень нашего участия по дипломатическим каналам будет определен", - добавил представитель Кремля. До этого Белый дом проинформировал, что Байден намерен 22 сентября организовать на полях Генеральной Ассамблеи ООН онлайн-саммит по вопросам борьбы с пандемией. Песков отмечал, что Кремль получил от США приглашение на данное мероприятие.

Как говорила пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, американская сторона на саммите намерена попросить участников заявить о приверженности более амбициозным целям в сфере борьбы с пандемией по нескольким направлениям, в числе которых вакцинация мирового населения путем расширения равного доступа к препаратам, "спасение жизней" посредством урегулирования "кризиса с [медицинским] кислородом", расширения доступа к тестам, лекарствам и средствам личной защиты, а также создание "устойчивого механизма финансирования" вопросов обеспечения безопасности здоровья населения.