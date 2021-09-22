В Британии запросят проведения публичного расследования по делу о смерти Дон Стерджес

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Коронер Хезер Хеллетт запросит у главы МВД Соединенного Королевства Прити Пател провести публичное расследование по делу о смерти британки Дон Стерджес, которая умерла в результате инцидента в Эймсбери летом 2018 года. Об этом Хеллетт заявила во вторник в ходе предварительного слушания в Королевском суде Лондона.

"Я не могу провести всестороннее, справедливое и эффективное расследование обстоятельств смерти Дон Стерджес, если оно будет проходить в формате коронерского дознания. <...> У меня нет выбора, кроме как обратиться к главе МВД [Великобритании] с запросом о переквалификации этого коронерского дознания в публичное расследование, и прошу ее принять решение по моему запросу в срочном порядке", - сказала коронер и уточнила, что соответствующий запрос будет направлен Пател в письменной форме в ближайшее время.

Формат публичного слушания позволит Хеллетт и ее коллегам ознакомиться с целым рядом секретных документов, чтобы ответить на дополнительные вопросы об обстоятельствах смерти Дон Стерджесс, в частности о приписываемой России причастности к происшествию.