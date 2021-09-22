Судан рассчитывает на проведение с РФ заседания межправкомиссии в конце октября - ноябре

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Хартум рассчитывает провести очередное заседание российско-суданской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в конце октября или в ноябре. Об этом сообщил в среду на онлайн-конференции замглавы МИД Судана Мохаммад Шариф.

"На встречах, которые мы провели между представителями иностранных дел наших стран, мы уделили большое внимание политическим вопросам отношений между нашими странами, а также вопросу о созыве очередного заседания межправкомиссии. Мы надеемся, что в конце октября или в ноябре, может быть, пройдет это заседание", - сказал он.

По словам замминистра, на этом заседании "будут рассмотрены все аспекты экономического сотрудничества". "С суданской стороны нашу комиссию возглавляет министр природных ресурсов, будут обсуждаться вопросы технического сотрудничества, продвижения по различным направлениям. Я надеюсь, что российская сторона также будет активно участвовать в этой встрече, она очень важна: на этой комиссии, как мы надеемся, будут обсуждены вопросы российских инвестиций в разных областях, таких как добыча полезных ископаемых", - отметил он.

Шариф указал, что стороны поддерживают активный диалог в сфере сельского хозяйства. "Мы хотели бы его и дальше развивать, - продолжил он. - И растениеводство, и животноводство. Мы надеемся, что в этих сферах российские инвестиции увеличатся".

Замглавы МИД Судана добавил, что Хартум рассчитывает "использовать опыт России в области развития различных научных направлений", а также в сфере нефтяной промышленности, где российская сторона имеет "очень большой потенциал". "Еще есть одна сфера - это сфера туризма. Я думаю, здесь мы тоже можем активно сотрудничать", - сказал дипломат.

Пункт обспечения ВМФ РФ

Замглавы МИД Судана также сообщил, что в ходе визита в Москву обсуждал тему соглашения о создании в республике пункта обеспечения ВМФ РФ.

"Мы обсудили этот вопрос на встрече российско-суданского рабочего комитета высокого уровня. Этот вопрос будет скоординирован между военными наших стран", - сказал он. Шариф добавил, что обсудил с представителями МИД РФ проблему военного сотрудничества. "Россия приняла все необходимые меры, однако у нас в Судане еще не до конца сформированы законодательные органы для того, чтобы иметь полномочия для подписания такого соглашения. Нужно, чтобы Высший законодательный совет подписал этот документ или утвердил его", - пояснил он.

О заключении между странами договора о создании на территории Судана пункта МТО ВМФ России стало известно в начале декабря 2020 года. Пункт МТО ВМФ предполагается использовать для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей России. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.

1 июля президент РФ Владимир Путин внес соглашение на ратификацию в Госдуму.

Поддержка России

Судан рассчитывает, что поддержка России во время переходного периода в стране будет более активной, отметил Шариф.

"Несмотря на то что сотрудничество [между Суданом и РФ] продолжается, а РФ помогает Судану во многих областях - на международной арене, в международных организациях, - сейчас, в момент переходного периода, который переживает Судан, мы сталкиваемся со многими проблемами. Мы хотели бы, чтобы российское руководство понимало нас в этой ситуации, - сказал он. - Хотели бы, чтобы РФ оказывала большую помощь нашему государству на этом сложном политическом этапе, на котором мы сейчас находимся".

Шариф отметил, что отношения двух стран имеют давнюю историю и остаются прочными. "Даже после тех перемен, которые произошли в Судане, эти отношения остаются развитыми и позитивными", - добавил замминистра.

Во вторник стало известно о попытке переворота в республике. Согласно информации телеканала Al-Arabiya, группа офицеров бронетанковых войск подняла около 03:00 по местному времени (04:00 мск) бунт и пыталась захватить власть в Судане, сместив руководящий Суверенный совет. По данным телеканала, заговорщиками, к которым также присоединились военнослужащие из десантных и инженерных войск, командовал генерал-майор Абдель Баки Бакрауи. Отмечалось, что все они связаны с исламистской ассоциацией "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ).

По данным Al-Arabiya, путч удалось подавить без единого выстрела. Все арестованные переведены в штаб военной разведки для допросов. Обстановка в суданской столице остается спокойной. Все дороги разблокированы и проблем с передвижением транспорта не наблюдается. В обычном режиме работают госучреждения и магазины.

Сигнал к развитию отношений

Мохаммад Шариф отметил, что его визит в Россию призван дать сигнал российскому руководству о намерении Хартума и дальше развивать двусторонние отношения.

"Этот визит призван послать сигнал российскому руководству о том, что наши отношения стабильны, что они развиваются, будут развиваться. Мы приехали сюда для того, чтобы именно подтвердить эту цель - укрепить наши отношения на основе тех исторических отношений, которые издавна связывают наши две страны", - сказал он. Шариф также выразил благодарность Министерству иностранных дел РФ за прием и подчеркнул, что переговоры были плодотворными и позволили обсудить различные вопросы.

"Прежде всего мы хотели бы выразить глубокую благодарность господину заместителю министра иностранных дел РФ Михаилу Богданову и всему коллективу Министерства иностранных дел РФ за радушный прием и за то понимание и сотрудничество, дух которого мы почувствовали во время этого визита, - добавил дипломат. - Обстановка была очень позитивная и мы сумели обменяться мнениями по самым различным вопросам, прежде всего то, что касается двусторонних отношений между нашими странами".