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Рада утвердила закон о противодействии антисемитизму на Украине

За соответствующее решение проголосовали 283 депутата

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Верховная рада утвердила закон о предотвращении и противодействии антисемитизму на Украине, за соответствующее решение в среду во втором и окончательном чтении проголосовали 283 депутата. Прямую трансляцию заседания показывал телеканал "Рада".

Антисемитизмом на Украине, согласно законопроекту, будет считаться "определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти к ним". Такое определение базируется на рабочем определении антисемитизма, утвержденном Международным альянсом памяти Холокоста (IHRA) и рекомендуемом Европейским парламентом для использования в странах-членах ЕС.

Проявлениями антисемитизма в законе названо отрицание факта преследования и уничтожения евреев во время Второй мировой войны, умышленное уничтожение зданий и культовых для евреев сооружений, призывы и оправдание убийства евреев, возражение в праве самоидентификации лиц еврейского происхождения, призывы к антисемитизму.

Согласно законопроекту, все виды и проявления антисемитизма ан Украине запрещается. Лица, виновные в нарушении требований закона, будут нести гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность. Кроме того, документом предусмотрено право пострадавших от проявлений антисемитизма "на возмещение морального и материального вреда".

В первом чтении этот законопроект был одобрен 3 июня. Его инициатором выступил депутат президентской фракции "Слуга народа" Максим Бужанский. Во втором чтении документ был поддержан почти всеми фракциями Рады, кроме представителей "Европейской солидарности" и "Голоса". Депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко призывала не голосовать за документ, отмечая, что при его утверждении Рада согласится с тем, что на Украине есть антисемитизм. Другой депутат от этой политической силы Владимир Вятрович предлагал убрать из самого названия документа упоминание об Украине, однако такая правка не была поддержана.

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