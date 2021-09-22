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В совместном заявлении лидеров стран "четверки" затронут вопросы безопасности и климата

Первая в истории личная встреча лидеров стран Четырехстороннего диалога по безопасности пройдет 24 сентября в Вашингтоне

ТОКИО, 22 сентября. /ТАСС/. Вопросы безопасности и климатических изменений будут отражены в совместном заявлении по итогам первой в истории личной встречи лидеров стран Четырехстороннего диалога по безопасности ("четверки", включающей Индию, США, Японию и Австралию), которая должна пройти 24 сентября в Вашингтоне. Об этом в среду сообщило японское агентство Kyodo.

Отмечается, что текст совместного заявления все еще прорабатывается.

Четырехсторонний диалог по безопасности был запущен в 2007 году. Этот механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана включает Вашингтон, Канберру, Нью-Дели и Токио. Первая четырехсторонняя встреча руководителей внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке, а в этом году состоялся первый виртуальный саммит лидеров "четверки".

Теги
АвстралияЯпонияСШАИндия
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