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СМИ: самолет премьера Индии пролетел над Пакистаном впервые за три года

Исламабад дал разрешение на пролет самолета Нарендры Моди над республикой, отметил телеканал India TV

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 сентября. /ТАСС/. Самолет премьер-министра Индии Нарендры Моди, который направился в среду с визитом в США, получил разрешение пролететь через воздушное пространство Пакистана впервые за три года. Об этом сообщает телеканал India TV со ссылкой на правительственные источники.

Согласно этой информации, Индия запросила у Пакистана разрешение на пролет самолета с Моди на борту над Пакистаном, и Исламабад дал разрешение. "Пакистан позволил Индии использовать свое воздушное пространство", - цитирует телеканал слова источника.

Ранее Пакистан трижды отказывал индийским президенту Раму Натху Ковинду и премьер-министру Моди в разрешении использовать воздушное пространство Пакистана для полетов в зарубежные страны. Это началось с 2019 года после того, как Индия изменила статус спорного штата Джамму и Кашмир и разделила его на две разных союзных территории - одна Джамму и Кашмир, вторая - Ладакх.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе визита в США встретится 23 сентября с вице-президентом США Камалой Харрис, 24 проведет двусторонние переговоры с президентом Джо Байденом. В программе визита индийского лидера 24 сентября также запланировано участие в первой в истории личной встрече лидеров стран Quad ("четверки", которая включает Индию, США, Японию и Австралию), которая пройдет в Белом доме. А 25 сентября запланировано выступление Моди на общих прениях в ходе заседаний высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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ИндияПакистан
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