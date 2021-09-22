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Генассамблея ООН

Главы МИД России и Польши обсудят на площадке ООН председательство республики в ОБСЕ

Встреча Сергея Лаврова и Збигнева Рау продлится около 20 минут

ВАРШАВА, 22 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Польши - Сергей Лавров и Збигнев Рау встретятся в среду на площадке ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина.

"1 января 2022 года Польша принимает председательство в ОБСЕ. Это единственная и главная причина этой встречи министров: разговор о председательстве, о сотрудничестве в рамках этого председательства", - рассказал он телеканалу ТVN24.

Отвечая на вопрос о том, кто выступил инициатором этой встречи, пресс-секретарь сказал, что "обе стороны пришли к выводу, что такая встреча на полях Генассамблеи ООН имела бы хорошее значение".

По словам Ясины, встреча запланирована на 19:00 (02:00 мск) по местному времени в Нью-Йорке и продлится около 20 минут.

Последняя встреча глав МИД России и Польши состоялась в 2019 году.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПольшаГенассамблея ООН
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