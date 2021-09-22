Зеленский обсудил с главой Microsoft противодействие дезинформации и кибербезопасность

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Нью-Йорке с президентом американской корпорации Microsoft Брэдом Смитом обсудил возможность взаимодействия в области кибербезопасности, противодействия дезинформации, борьбы с коррупцией, а также перспективы разработки системы электронного голосования на выборах. Об этом в среду сообщил офис украинского лидера.

"В Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом корпорации Microsoft Брэдом Смитом. <...> Собеседники обсудили пути углубления сотрудничества с корпорацией Microsoft и реализации совместных проектов", - говорится в сообщении на сайте офиса главы государства.

Отмечается, что Зеленский и Смит "затронули вопросы налаживания взаимодействия в сфере разработки антикоррупционных программ для органов государственной власти на Украине, противодействия дезинформации и кибербезопасности", а также привлечение американской компании к разработке системы электронного голосования на выборах и продуктов с использованием технологий искусственного интеллекта.

Внимание во время встречи было уделено построению инфраструктуры для облачных сервисов на Украине. "Мы строим цифровую государство, и нам очень важно, чтобы данные украинцев хранились на облачных сервисах на территории Украины", - заявил Зеленский, слова которого приводит его администрация. Глава государства пригласил Microsoft рассмотреть возможности для создания инфраструктуры дата-центра Azure на Украине. Кроме того, Зеленский пригласил Смита посетить Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в США, основной целью которого является его участие в Генеральной Ассамблее ООН. Выступление украинского лидера на ней запланировано на поздний вечер среды.