Зеленский допустил, что организаторы обстрела машины его помощника так и не будут найдены

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что правоохранительные органы сделают все, чтобы найти организаторов покушения на его первого помощника Сергея Шефира, но не исключил, что заказчики этого преступления могут быть не найдены. Об этом он заявил в среду в комментарии украинскому телеканалу "Дом".

"Я думаю, что будет нормальное, предметное, согласно законодательству [следствие]. Жестко точно. Бескомпромиссно. В этом уверен. Будут искать исполнителей покушения на убийство Сергея Нахмановича [Шефира]. Я не могу сказать уверенно, что найдут. Я думаю, что будут делать все, чтобы нашли", - сказал Зеленский.

Президент Украины считает, что после его прихода к власти положение в стране изменилось, и расследование обстрела машины его помощника не будет похоже на предыдущие следствия по делам покушений и убийств журналистов, которые не были раскрыты. "Сейчас, мне кажется, правоохранительные органы гораздо более открыто работают и для общества в частности", - считает Зеленский.

Глава государства не стал напрямую обвинять какие-либо силы в организации покушения. В то же время он не исключил, что к этому преступлению могут быть причастны некие финансовые группы, вышедшие из мафии. "Я думаю, что у нас какой-то большой, фундаментальной мафии нет. Она вся перешла в свое время в большие финансовые группы. Обвинять их прямо не буду. Я думаю, что мы будем ждать следствие", - отметил Зеленский.

Он не исключил, что мотивом покушения на его помощника может быть попытка оказать давления на него лично. "Я считаю, что это просто давление именно на меня. Я не чувствую никакого давления", - сказал Зеленский. "Скажу вам откровенно, для меня важна ситуация, которая сложилась. И даже не потому, что это (Сергей Шефир) мой товарищ. Хотя это мой очень теплый и близкий друг. Что в принципе в наше современное время находят именно такие попытки и такие шаги, чтобы влиять. Влиять на меня невозможно", - подчеркнул Зеленский.

Ранее в среду под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором находился первый помощник президента Украины Сергей Шефир. Он не пострадал, однако серьезные ранения получил водитель, он доставлен в больницу. По машине было выпущено 18 пуль. МВД Украины подтвердило факт обстрела автомобиля. В свою очередь генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что по факту происшествия открыто уголовное дело с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц".