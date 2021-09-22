Додон: посла Молдавии в России отстранили при помощи провокации молдавских спецслужб

КИШИНЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Бывшего посла Молдавии в РФ Владимира Головатюка отстранили при помощи провокации молдавских спецслужб, в которую была вовлечена одна из сотрудниц посольства. Такое мнение в среду высказал лидер Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент страны Игорь Додон в интервью телеканалу Publika TV.

"Я считаю, что это была разыгранная спецоперация нынешней власти, чтобы убрать Головатюка из России <...> Я знаю детали. Мне говорили, что эта особа, которая была вовлечена в это, это не первый ее скандал. Нынешняя власть действует такими методами, чтобы убрать неудобного, и это касается не только послов", - сказал Додон.

Головатюк был назначен на должность посла в 2020 году указом тогдашнего президента страны Игоря Додона. Он был отозван для консультаций в июле, после жалобы сотрудницы посольства. В сентябре президент страны Майя Санду подписала указ о его отстранении. Министерство иностранных дел и европейской интеграции республики еще не представило ему замену.

Как заявил ранее глава МИД Нику Попеску, Молдавия заинтересована в том, чтобы выстраивать "спокойные, уважительные и прагматичные отношения с Россией". В то же время, по его словам, главным ориентиром во внешней политике Кишинева после прошедших в июле парламентских выборов становятся США и ЕС.