Венецианская комиссия рекомендует Раде пока не принимать закон об олигархах

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Венецианская комиссия уведомила Верховную раду Украины, что ее вердикт о законопроекте об олигархах будет готов в середине декабря и рекомендовала украинскому парламенту не рассматривать этот документ до получения выводов комиссии. Об этом сообщил в среду депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, сославшись на встречу руководителя отдела конституционной юстиции секретариата Венецианской комиссии Шнутца Рудольфа Дурра с представителями офиса президента Украины.

"Дурр настойчиво рекомендовал властям воздержаться от голосования по законопроекту. Венецианская комиссия считает, что принятие законопроекта в условиях отсутствия заключения комиссии будет крайне негативным сигналом западным партнерам, особенно учитывая то, что Украина взяла на себя обязательства приводить законодательство к европейскому образцу", - отметил Гончаренко.

Закон об олигархах

Верховная рада 1 июля утвердила в первом чтении предложенный президентом Владимиром Зеленским проект закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов. Законопроектом предлагается создание реестра лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), определение порядка включения лиц в реестр и последствий такого включения, введение декларирования публичными служащими контактов с лицами, включенными в указанный реестр.

Законопроект дает определение олигарха, ими названы лица, имеющие значительное влияние в хозяйственной и политической жизни страны, а также контролирующие основные сегменты медиапространства. Этим гражданам запрещается осуществлять взносы в поддержку политических партий и становиться покупателем в процессе так называемой большой приватизации.

Документ также регламентирует порядок встреч и другие взаимоотношения представителей органов власти с лицами, которые владеют значительными активами, и предусматривает для лиц, включенных в реестр, подачу декларации о таких контактах. Документ имеет ограниченный срок действия - десять лет. Он призван стать первым шагом к ликвидации олигархической системы на Украине, как заявляли ранее в офисе президента. На его основе планируют разработать антимонопольные законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране.

Украинские власти намерены поставить проект закона об олигархах на голосование в Верховной в четверг, 23 сентября. В случае принятия документа, он вступит в силу через полгода и будет действовать на протяжении десяти лет.

Ряд депутатов во время обсуждения раскритиковали закон. В частности, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что он "фактически легализует олигархов в стране". Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков считает, что статус олигархов в стране должен определять не Совет нацбезопасности и обороны, а Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). После первого чтения спикер Рады направил документ на экспертизу в Венецианскую комиссию. Инициативу получить заключение Венецианской комиссии по законопроекту поддержали 4 из 5 парламентских фракций.