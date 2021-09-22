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Венецианская комиссия рекомендует Раде пока не принимать закон об олигархах

По словам депутата Рады от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, руководитель отдела конституционной юстиции секретариата Венецианской комиссии Шнутц Рудольф Дурр "настойчиво рекомендовал властям воздержаться от голосования по законопроекту"

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Венецианская комиссия уведомила Верховную раду Украины, что ее вердикт о законопроекте об олигархах будет готов в середине декабря и рекомендовала украинскому парламенту не рассматривать этот документ до получения выводов комиссии. Об этом сообщил в среду депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, сославшись на встречу руководителя отдела конституционной юстиции секретариата Венецианской комиссии Шнутца Рудольфа Дурра с представителями офиса президента Украины.

"Дурр настойчиво рекомендовал властям воздержаться от голосования по законопроекту. Венецианская комиссия считает, что принятие законопроекта в условиях отсутствия заключения комиссии будет крайне негативным сигналом западным партнерам, особенно учитывая то, что Украина взяла на себя обязательства приводить законодательство к европейскому образцу", - отметил Гончаренко.

Закон об олигархах

Верховная рада 1 июля утвердила в первом чтении предложенный президентом Владимиром Зеленским проект закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов. Законопроектом предлагается создание реестра лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), определение порядка включения лиц в реестр и последствий такого включения, введение декларирования публичными служащими контактов с лицами, включенными в указанный реестр.

Законопроект дает определение олигарха, ими названы лица, имеющие значительное влияние в хозяйственной и политической жизни страны, а также контролирующие основные сегменты медиапространства. Этим гражданам запрещается осуществлять взносы в поддержку политических партий и становиться покупателем в процессе так называемой большой приватизации.

Документ также регламентирует порядок встреч и другие взаимоотношения представителей органов власти с лицами, которые владеют значительными активами, и предусматривает для лиц, включенных в реестр, подачу декларации о таких контактах. Документ имеет ограниченный срок действия - десять лет. Он призван стать первым шагом к ликвидации олигархической системы на Украине, как заявляли ранее в офисе президента. На его основе планируют разработать антимонопольные законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране.

Украинские власти намерены поставить проект закона об олигархах на голосование в Верховной в четверг, 23 сентября. В случае принятия документа, он вступит в силу через полгода и будет действовать на протяжении десяти лет.

Ряд депутатов во время обсуждения раскритиковали закон. В частности, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что он "фактически легализует олигархов в стране". Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков считает, что статус олигархов в стране должен определять не Совет нацбезопасности и обороны, а Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). После первого чтения спикер Рады направил документ на экспертизу в Венецианскую комиссию. Инициативу получить заключение Венецианской комиссии по законопроекту поддержали 4 из 5 парламентских фракций.

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