Талибы назначили нового министра сельского хозяйства Афганистана

КАИР, 22 сентября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) назначило нового министра сельского хозяйства, животноводства и ирригации во временном правительстве страны. Соответствующее заявление опубликовано в среду на странице "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание талибов) в Twitter.

"Мавлави Абдуррахман Рашид (из провинции Фарьяб) назначается временно исполняющим обязанности главы министерства сельского хозяйства. Его заместителями будут мавлави Садр Азам (из провинции Пактия) и мавлави Атаулла Омри (из провинции Фарьяб)", - указано в сообщении.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства. Изначально в кабмин вошли 19 министров, после этого были еще назначены главы министерства торговли, а также Минздрава.

Сельское хозяйство занимает важнейшее место в структуре экономики Афганистана: порядка 44% всей рабочей силы в государстве заняты в аграрном секторе. Между тем сельское хозяйство страны в последнее время сталкивается с колоссальными трудностями, в основном связанными с изменениями климата в регионе - участившейся засухой и задержками сезонных дождей. В частности, по данным Всемирного банка, в последние годы объемы заготовок пшеницы снизились на 24%, а производство молока упало на 30%.