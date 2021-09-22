Спикер Рады не связывает покушение на помощника Зеленского с законом об олигархах

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков не считает, что покушение на Сергея Шефира - первого помощника президента Украины Владимира Зеленского - было попыткой помешать принятию закона о противодействии влиянию олигархов, который украинский парламент должен рассмотреть в четверг.

"Это точно беспрецедентный случай, такие вещи позорны, если честно, даже не хватает слов", - заявил Разумков в среду в интервью украинскому телеканалу "Прямой". "Я бы не связывал это с борьбой с олигархами. Это преступление. И тут не важно, кто его совершил: богатый человек, бедный человек, либо какие-то преступные элементы", - добавил спикер украинского парламента. "У нас некоторые коллеги раньше времени пытаются навешивать какие-то ярлыки", - считает Разумков.

По словам председателя Верховной рады, важно, чтобы правоохранительные органы и генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сработали максимально профессионально, нашли и исполнителей, и заказчиков покушения на Шефира.

Верховная рада 1 июля утвердила в первом чтении предложенный президентом проект закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов. Он предполагает создание реестра лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов). Этим гражданам запрещается осуществлять взносы в поддержку политических партий и становиться покупателем в процессе так называемой большой приватизации. Документ также регламентирует порядок встреч и другие взаимоотношения представителей органов власти с лицами, которые владеют значительными активами. Украинские власти намерены поставить проект закона об олигархах на голосование в Верховной раде 23 сентября. В случае принятия документ вступит в силу через полгода и будет действовать на протяжении десяти лет.

Ряд депутатов во время обсуждения раскритиковали закон. Так, сам Разумков заявил, что статус олигархов в стране должен определять не Совет нацбезопасности и обороны, а Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). После первого чтения спикер Рады направил документ на экспертизу в Венецианскую комиссию, консультативный орган Совета Европы. Венецианская комиссия уведомила украинский парламент, что ее вердикт о законопроекте об олигархах будет готов в середине декабря, и рекомендовала не рассматривать этот документ до получения выводов комиссии, сообщил в среду депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

В среду утром под Киевом расстреляли автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Он не пострадал, однако его водитель был ранен и сейчас находится в правительственной больнице "Феофания". По информации врачей, его жизни ничего не угрожает. Открыто дело по статье "Покушение на убийство".