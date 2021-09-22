В Мексике власти заявили об участии ОПГ в перевозке гаитян к границе с США

МЕХИКО, 22 сентября. /ТАСС/. Организованные преступные группировки (ОПГ) принимали участие в перевозке тысяч гаитян к границе Мексики и США. Об этом заявил губернатор северного мексиканского штата Коауила Мигель Солис, сообщил в среду телеканал Televisa.

На границе этого региона и штата Техас в США ранее на текущей неделе находились, по некоторым оценкам, более 10 тыс. выходцев из карибской республики.

"Первые результаты проводимых нами расследований указывают на то, что есть те, кто привозит их [гаитян] к границе, есть те, кто берет с них плату, также выявлено участие организованной преступности", - сказал Солис. Он добавил, что руководство штата не может обеспечить приемлемые условия содержания такого числа мигрантов. Во вторник мексиканская радиостанция Formula сообщила, что власти Коауилы начнут депортировать гаитян.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники проинформировало о том, что власти США отпустили на своей территории несколько тысяч гаитянских мигрантов из лагеря у города Дель-Рио в Техасе на границе с Мексикой.