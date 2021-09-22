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Высший совет безопасности Алжира закрыл воздушное пространство для авиации Марокко

Решение принято по причине продолжающихся провокаций и враждебных действий со стороны Марокко, отметили в администрации президента республики Абдельмаджида Теббуна

ТАСС, 22 сентября. Высший совет безопасности Алжира принял решение закрыть воздушное пространство страны для марокканских военных и гражданских самолетов ввиду продолжающихся "провокаций враждебного характера" со стороны Марокко. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в Twitter администрации президента республики Абдельмаджида Теббуна.

"Высший совет безопасности, возглавляемый президентом республики, <...> решил начиная с сегодняшнего дня (22 сентября) немедленно закрыть воздушное пространство для всей марокканской гражданской и военной авиации, а также для [самолетов] с марокканским регистрационным номером по причине продолжающихся провокаций и враждебных действий со стороны Марокко", - указано в заявлении.

Глава алжирского МИД Рамтан Ламамра 24 августа заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с Марокко из-за давних враждебных действий королевства, которые продолжаются до настоящего времени.

Алжир и Марокко в последние несколько десятилетий связывают крайне сложные отношения. Основным камнем преткновения наблюдатели называют проблему Западной Сахары, в отношении которой две соседние страны занимают противоположные позиции. Рабат считает бывшие испанские владения частью своей территории, Алжир поддерживает независимость Западной Сахары.

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АлжирМарокко
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