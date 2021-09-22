Кулеба заявил, что уровень поддержки Украины от США должен достичь $1 млрд

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Уровень финансовой поддержки Украины от США должен достичь $1 млрд в ближайшие годы. Об этом сказал в среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время общения с журналистами в режиме онлайн.

"Моя позиция очень простая, я уже начал говорить об этом и с Конгрессом США, и с администрацией. Я считаю, что уровень финансовой поддержки Соединенными Штатами Америки Украины должен достичь отметки в $1 млрд. И это должно произойти в ближайшие годы ", - цитирует слова Кулебы украинское агентство УНН. Он отметил, что в Конгрессе США есть "много сил, которые уже поддерживают эту инициативу". "Это не произойдет сейчас, но это должно произойти в ближайшие годы, и мы над этим будем активно работать. Значительная часть этой суммы должна идти на сектор безопасности", - добавил министр.

Ранее стало известно, что в оборонном бюджете США предлагают увеличить размер помощи Украине до $300 млн. В рамках оборонного бюджета на нынешний год Киеву предоставляется $250 млн (против $300 млн годом ранее).

В следующем финансовом году, который начнется 1 октября, по военной линии от США Украина может получить $275 млн. Такая инициатива содержится в проекте американского оборонного бюджета на следующий год, подготовленном председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адамом Смитом.

План действий по членству в НАТО

Кулеба также прокомментировал встречу президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По его словам, понимания относительно временных рамок получения Украиной Плана действий по членству (ПДЧ) в альянсе пока нет. "Нет понимания, когда Украина получит ПДЧ, но это тот откровенный, и он, кстати, дружелюбный, разговор, который мы имеем с НАТО, о том, что интеграция не может быть бесконечной", - сказал министр.

При этом он отметил, что к вопросу предоставления Украине ПДЧ нужно подходить более практично и дипломатично. "И НАТО, и Украина убеждены, что они делают друг друга крепче, поэтому это абсолютно естественный процесс. И мы будем продолжать делать реформы, необходимые для евроатлантической интеграции", - заявил он.

Кулеба заявил, что Столтенберг положительно оценил украинские реформы и поблагодарил Зеленского за соблюдение курса реформ. "Но все мы понимаем, что есть страны в альянсе, которые не заинтересованы в украинских реформах, но прикрываются этим аргументом для того, чтобы сдерживать евроатлантическую интеграцию Украины. И мы должны об этом говорить", - добавил глава МИД.

Ранее в среду Зеленский встретился со Столтенбергом. Во время встречи он заявил, что за последние два года республика практически завершила формирование новой целостной системы национальной безопасности, которая полностью построена на стандартах стран НАТО.