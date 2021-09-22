Чешская правая партия заявила, что добивается закона о референдуме о членстве в ЕС и НАТО

ПРАГА, 22 сентября. /ТАСС/. Чешское правоцентристское политическое движение "Свобода и прямая демократия" потребует от правительства, если будет задействовано в его формировании после предстоящих 8 и 9 октября парламентских выборов, обеспечить принятие закона о референдуме, который позволит провести голосование по вопросу членства страны в Евросоюзе и НАТО. Об этом заявил в среду журналистам председатель движения Томио Окамура после встречи с президентом Чехии Милошем Земаном.

"Я сказал господину президенту, что обязательным условием для нас, если встанет вопрос о нашем участии в новом правительстве, является принятие закона о референдуме, предусматривающего возможность голосования по вопросу выхода [республики] из Евросоюза и, возможно, НАТО. Без выполнения данного условия мы не будем рассматривать свое участие в кабмине", - отметил Окамура.

"Свобода и прямая демократия", согласно социологическим опросам, может набрать на выборах около 10% голосов избирателей. Наибольшие шансы на успех имеет возглавляемое премьер-министром Чехии Андреем Бабишем центристское движение АНО ("Акция недовольных граждан"), которое опирается на поддержку более 20% избирателей. Эксперты не исключают возможность попытки создания правительственной коалиции АНО с движением Окамуры.

Между тем лидер "Свободы и прямой демократии" попросил Земана сообщить Бабишу о "непременном условии" своего движения. "У господина президента оно [условие] не вызвало возражений. Он тоже является сторонником референдума", - сказал Окамура.

Политик также подчеркнул, что возглавляемая им партия выступает против направления чешских военнослужащих для участия в зарубежных операциях НАТО. Армия должна обеспечивать реализацию задач, связанных с защитой национальной территории и граждан Чехии, сказал он.