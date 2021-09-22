В МВД Украины заявили, что США помогут расследовать покушение на помощника Зеленского

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Вашингтон обещал Киеву помощь в расследовании дела об обстреле автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Об этом заявил в среду первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

"Буквально сегодня вечером мы получили подтверждение от наших американских коллег предоставить нам посильную помощь, чтобы обеспечить максимально оперативное раскрытие этого преступления", - заявил Енин в эфире телеканала "Украина-24", комментируя расследование покушения на Шефира.

"Поверьте мне, у нас есть достаточно политической воли, чтобы расследовать это покушение на убийство, как и все другие трагические события, которые имели место как сегодня, так и в последнее время", - заявил первый замглавы украинского МВД. Енин заверил, что в расследовании покушения на Шефира участвуют лучшие специалисты, в том числе Служба безопасности Украины, Национальная полиция.

В среду под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором находился Шефир. Он не пострадал, однако серьезные ранения получил водитель, он доставлен в больницу. По машине было сделано 18 выстрелов. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что по факту происшествия открыто уголовное дело предварительно по статье о покушении на убийство двух и более лиц.